سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ليبرمان : حزب إسرائيل بيتنا سيحدد اسم رئيس الوزراء المقبل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:06 م
ليبرمان : حزب إسرائيل بيتنا سيحدد اسم رئيس الوزراء المقبل زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل ، وقال "ليبرمان اليوم الأربعاء بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الكنيست التى أجريت أمس الثلاثاء ، أن أي ائتلاف حكومى سواء شكله الليكود أو حزب"أزرق- أبيض" لن ينجح من دون حزبه.
 
 
وأضاف أن الحل الوحيد هو حكومة وحدة ليبرالية واسعة تضم أحزاب إسرائيل بيتنا والليكود وتحالف "أزرق- أبيض"، حيث من المتوقع أن يمتلك حزب ليبرمان 10 مقاعد.
 
 
وقبيل بدء عملية التصويت أمس الثلاثاء، تعهد ليبرمان بإقصاء الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة من حكومة وحدة مفترضة، خلال المفاوضات.
 
 
وستعلن النتائج الرسمية النهائية في الـ 25 من الشهر الجاري، تعقبها أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب التي فازت فى الانتخابات بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية.

انتخابات الكنيست

اسرائيل

الكنيست

تل ابيب

الليكود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يديعوت: انتهى عصر نتنياهو.. تقدم"جانتس" على الليكود بعد فرز 88% من الأصوات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:31 م

هل تتسبب مخالفات حزب الليكود فى إلغاء انتخابات الكنيست الإسرائيلى؟ نتنياهو ينتهك الصمت الانتخابى بحوار مع إذاعة الجيش.. ورئيس حكومة الاحتلال يعارض القانون بنصب كاميرات أمام المقرات الانتخابية بالمناطق العربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:30 م

نتنياهو :نتائج الانتخابات ستكون متقاربة مع الحزب المنافس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:59 م

إسرائيل تنتخب الكنيست.. القضية الفلسطينية فى مرمى برامج المرشحين.. نتنياهو يأمل فى الوصول لـ"ولاية جديدة" ويعد الإسرائيليين بالتوسع فى الاستيطان.. وتوقعات بتشكيل حكومة يمينية.. وإعلان النتائج الأولية غدا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة