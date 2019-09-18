ليبرمان : حزب إسرائيل بيتنا سيحدد اسم رئيس الوزراء المقبل

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل ، وقال "ليبرمان اليوم الأربعاء بعد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الكنيست التى أجريت أمس الثلاثاء ، أن أي ائتلاف حكومى سواء شكله الليكود أو حزب"أزرق- أبيض" لن ينجح من دون حزبه.

وأضاف أن الحل الوحيد هو حكومة وحدة ليبرالية واسعة تضم أحزاب إسرائيل بيتنا والليكود وتحالف "أزرق- أبيض"، حيث من المتوقع أن يمتلك حزب ليبرمان 10 مقاعد.

وقبيل بدء عملية التصويت أمس الثلاثاء، تعهد ليبرمان بإقصاء الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة من حكومة وحدة مفترضة، خلال المفاوضات.

وستعلن النتائج الرسمية النهائية في الـ 25 من الشهر الجاري، تعقبها أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب التي فازت فى الانتخابات بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية.