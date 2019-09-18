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للأشخاص النحفاء.. نصائح صحية لزيادة الوزن اعرفها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:00 ص
للأشخاص النحفاء.. نصائح صحية لزيادة الوزن اعرفها النحافة
فاطمة ياسر

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"محدش عاجبه حاله".. بالفعل نجد أن بعض الأشخاص يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد، وآخرين يسعون بكل الطرق لزيادة أوزنهم لأنهم يعانون من النحافة، وخلال التقرير التالى يقدم موقع "health" بعض النصائح للأشخاص الذين يعانون من النحافة تساعدهم على اكتساب مزيد من وزنهم، ومنها:

- الإكثار من تناول الطعام، أى عليك تناول وجبة كل 3 أو 4 ساعات فى اليوم، فهذه الطريقة تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة، ولذا لا تتردد فى تناول 5 وجبات فى اليوم.

- عليك تناول الطعام الصحى، لكن مرتفع السعرات الحرارية، فيمكنك تناول فى وجبة الغداء طبق من السلطة الخضراء + لحم محمر + 5 ملاعق من الأرز أو المكرونة فهى أطعمة ذات سعرات عالية ولكنها صحية.

- عليك تناول الفواكه المجففة والمكسرات فهى أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لك ولجسمك، وفى نفس الوقت تعمل على زيادة الوزن لأنها مرتفعة السعرات الحرارية، لذا عليك تناول حفنة من المكسرات يوميا، ووضع الفواكه المجففة على طبق من الحليب والكورن فليكس.

- قبل الذهاب للنوم عليك تناول وجبة العشاء، فعندما يعتاد الجسم على هذا الأمر فأنت تصبح بهذه الطريقة مؤهل لزيادة الوزن، نتيجة لتناوله لبعض الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، فينصح بتناول البيض المقلي والفول المصنوع بالزبدة والبطاطس المحمرة، فجميع هذه الأطعمة تساعد على تناول العديد من السعرات الحرارية التى تعمل على زيادة الوزن.


النحافة

نصائح للحد من النحافة

للتخلص من النحافة اتبع هذه النصائح

نصائح للتغلب علي النحافة

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