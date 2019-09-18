لسكان القليوبية..تعرف على مبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة بالقليوبية، السبت الماضى الموافق 14 سبتمبر الجاى، حيث تستهدف المسح الإلزامى لجميع الأطفال حديثى الولادة، للوقاية من ضعف السمع والحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة فى السن المناسب من عدمه.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المبادرة التى انطلقت بالمحافظة، والتى جاءت على النحو التالى:

1- انطلقت المبادرة بالمحافظة السبت الماضى وتستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر 3 أيام حتى 28 يوم.

2- تهدف المبادرة الوقاية من ضعف السمع والحد من مخاطر الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة.

3- يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها.

4- المسح له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزء لا يتجزأ بالمنظومة فى نشر الوعى الثقافى بمخاطر ضعف السمع.

5- وفرت وزارة الصحة 50 جهازا للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة وقد تم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة.

6- تم مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة.

7- تم تدريب الفريق الصحى بالمعهد القومى بوزارة الصحة على كيفية تنفيذ المسح السمعى للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.

8- فى حالة ثبوت جودة مستوى السمع يثبت فى شهادة الميلاد.

9- خلاف ذلك يتم منحه العلاج وإعادة فحصه بعد أسبوع، وإن لم يتم الشفاء يتم تحويله إلى المستشفيات المتخصصة للعلاج.

10- لم يثبت أية حالات سلبية حتى الآن بين اطفال المحافظة.