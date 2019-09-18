سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: توقف شبه كامل فى بيع الوقود جراء أزمة عدم توافر الدولار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:19 م
لبنان: توقف شبه كامل فى بيع الوقود جراء أزمة عدم توافر الدولار الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد قطاع توزيع ونقل وبيع المحروقات فى لبنان، توقفا شبه كلى عن العمل التزاما بقرار الإضراب العام التحذيرى الذى اتخذه القائمون على القطاع، جراء أزمة عدم توافر الدولار الأمريكى لسداد المستحقات المالية عن المحروقات التى يتم استيرادها من الخارج.

وامتنعت محطات بيع الوقود فى معظم المناطق اللبنانية عن البيع وتزويد السيارات والمركبات بالبنزين، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر مالية فادحة منذ أشهر عديدة، حيث يقومون ببيع المحروقات إلى المستهلكين فى الأسواق بالليرة اللبنانية فى حين أنهم يقومون بشراء المحروقات بالدولار الأمريكى.

وأوضحوا أن البنوك لم تعد تلبى احتياجاتهم من الدولار الأمريكى لشراء واستيراد المحروقات، فضلا عن أن شركات الصرافة لا توفر لهم الدولار بالأسعار الرسمية التى يضعها مصرف لبنان (البنك المركزي) والذى يحدد سعر صرف الدولار فى حدود 1507 ليرات، حيث يضطرون لشراء الدولار بقيمة تتجاوز 1560 ليرة من الصيارفة.

وتعرض عدد من المواطنين اللبنانيين على مدى اليوم ومنذ بدء الإضراب فى الصباح الباكر، لتوقف سياراتهم فى الطرق جراء نفاد الوقود لديهم وتوقف حركة البيع فى محطات البنزين، على نحو تسبب فى ارتباك شديد فى عدد من الطرق.

وتقوم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية فى لبنان ببيع المحروقات إلى الموزعين ومنها إلى المحطات بالدولار الأمريكي، ويتم بيع الوقود فى المحطات للمستهلكين بالليرة اللبنانية وفى ضوء التسعير الذى تحدده وزارة الطاقة بصورة أسبوعية صعودا وهبوطا استنادا إلى الأسعار العالمية.

وكان تجمع شركات المحروقات ونقابات أصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات والغاز، قد أكدوا أنهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة منذ نحو 6 أشهر جراء عدم توافر الدولار الأمريكى فى البنوك وشركات الصرافة، وبيعه من قبل الأخيرة بأسعار تزيد عن سعر البيع الرسمى المحدد من قبل البنك المركزي، على نحو أوجد أزمة فى التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار لسداد قيمة المشتقات النفطية التى يتم استيرادها من الخارج.

وحذروا من أن الإضراب الذى شمل الصهاريج والشركات المستوردة والموزعين، قد يتواصل ويتم تكراره فى أيام مقبلة، ما لم يتم التوصل إلى حلول للأزمة.

 

 


لبنان

ازمه الدولار فى لبنان

توقف بيع الوقود فى لبنان

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة