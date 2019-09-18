لافروف يبحث مع نظيره الألمانى التسوية فى أوكرانيا

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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، اليوم الأربعاء ، خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع نظيره الألمانى هايكو ماس ، آفاق تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية فى أوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين الروسى والألمانى ناقشا تنفيذ حزمة تدابير مينسك للتسوية فى أوكرانيا، والتى تم بحثها فى اجتماع مستشارى السياسة الخارجية لقادة بلدان "صيغة نورماندى"، والتى لم يدعمها ممثل كييف فى اجتماع مجموعة الاتصال .

وكان مندوب روسيا فى مباحثات مينسك، بوريس جريزلوف، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أن كييف بموقفها تعرض عقد قمة " رباعية نورماندى" فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا للخطر برفضها التوقيع على "صيغة شتاينماير"، التى تحدد إجراءات تنفيذ القانون المتعلق بالوضع الخاص لمنطقة "دونباس" جنوبى شرق أوكرانيا .

وقال غريزلوف عقب المحادثات فى مينسك عاصمة بيلاروسيا:" إن النتيجة الرئيسية لاجتماع مجموعة الاتصال هو رفض كييف التوقيع على صيغة شتاينماير".