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كهرباء شمال القاهرة: تحصيل 28 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:09 م
كهرباء شمال القاهرة: تحصيل 28 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم تحرير 15 ألف 561 محضر سرقة تيار كهربائي من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة، موكداً أنه تم تحصيل قيمة 12 ألف 78 محضر حتى الآن بقيمة 28 مليون 594 ألف جنيه.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تسعى لرفع نسب التحصيل بجميع إدارات الشركة لتصل إلى 100%، لافتاً إلى أن نسب التحصيل بإدارات الشركة حالياً تبلغ 90% ومن المقرر أن تزيد خلال الأشهر القادمة.

وقال عفيفى، إن هناك إهتمام كبير لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وانتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائى

الضبطية القضائية

شمال لتوزيع الكهرباء

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