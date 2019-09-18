قبل الفصل فى مصيرهم.. 5 معلومات عن قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

كتبت ـ هدى أبو بكر

تحدد محكمة النقض يوم 26 سبتمبر الجارى مصير طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.

ويطالب الطاعنون بنقض الحكم وإلغائه، وفى حالة قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكما جديدا بشأن المتهمين، أما فى حالة رفض الطعن سيكون أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضدهم نهائية وباتة غير قابلة للطعن عليها مرة أخرى.

وتأتى أبرز المعلومات حول القضية قبل حسم طعون المتهمين:

1 - حملت القضية رقم 2572 جنايات قسم إمبابة لسنة 2015 ، وتضم 16 متهما

2 - وقعت أحداثها فى سبتمبر عام 2015، وخلال الفترة من 2013 حتى 2015 أنشأ المتهمون جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

3 - اعترف المتهم الأول "محمد حمدى زكى" بالتحقيقات بتوليه قيادة جماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والاتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات الإخوان، كما اعترف المتهم الثانى الثانى "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض.

4 - تم ضبط المتهم الأول وعثر بحوزته على سلاح نارى "مسدس 9مم"، و60 طلقة نارية، و3 خزن خاصة به، و5 طلقات خرطوش، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالى، ووحدة تخزين، وجهاز حاسب آلى، وحاسب آلى محمول، كما تم ضبط المتهم التاسع وعثر على أربعة أسلحة آلية، وخمس بنادق، أربعمائة وثمانى وسبعين طلقة نارية مختلفة الأعيرة وخزينة خاصة بسلاح نارى، وسلاحين أبيضين، وعصا، وسبعة جرابات للأسلحة النارية، وقناع، وأربعة صديرى واقى، وبتفتيش المتهم الحادى عشر عثر على قرص صلب هارديسك.

كما ضبط بحوزة المتهم الثانى على مائة وثمان وعشرين طلقة جرينوف، وخمس وعشرين طلقة قناصة، وواحد وثمانين طلقة خرطوش، وأربع قنابل غاز، وبتفتيش مسكنه عثر على بندقية قناصة مزودة بتليسكوب والخزينة الخاصة بها، وجهازى لاسلكى، وسبع وخمسين قطعة حديدية خاصة بخزائن الأسلحة النارية، كما تم ضبط المتهم الخامس وعثر على عدد تسع عبوات متفجرة مزودة بفتيل، وعبوة تحوى مادة مفرقعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

5 - تحسم محكمة النقض مصير المتهمين خلال جلسة 26 سبتمبر المقبل.