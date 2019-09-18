فيديو وصور.. محافظ الأقصر يلتقى عدد من المستثمرين لعرض فرص الإستثمار المتاحة

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مع عدد من المستثمرين المشاركين فى مؤتمر "الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة فى الأقصر" الذى أقيم فى قاعة مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى مدينة الأقصر، لتعريفهم وعرض عليهم عدد من الفرص الإستثمارية المتاحة فى المحافظة للتعاون مستقبلاً بصورة أفضل.

وناقش محافظ الأقصر مع وفد المستثمرين خلال فعاليات اللقاء - أهم الفرص الإستثمارية فى محافظة الأقصر ومن أبرزهما مدينة البغدادى الصناعية بجانب مدينتين صناعيتين بطيبة وأرمنت يجرى العمل على تجهيزهما مستقبلاً لخدمة الصناعة بالأقصر، مؤكدا على أن المحافظة ترحب بكافة المستثمرين لتقديم كافة الفرص الإستثمارية المتاحة لديهم فى المحافظة، حيث ان الصناعة أحد أهم القطاعات بالدولة حالياً وتعمل على خلق مناخ جاذب للإستثمار بما يساهم فى وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

حضر اللقاء، نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، وسكرتير عام مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، ومدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر نورا أحمد عثمان.

وكان قد شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، فى حضور فعاليات مؤتمر "الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة بالأقصر"، الذى أقيم أمس الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والهيئات المختصة بالاستثمار، وعدد من الضيوف والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقالت بالمؤتمر نورا أحمد عثمان مدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون عدد من الجهات الشريكة وأبرزها وحدة تكافؤ الفرص وجهاز شباب الخريجين والجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات ومجمع إعلام الأقصر والغرفة التجارية والشباب والرياضة والهيئات والجهات المانحة، وإستعرضت الخريطة الاستثمارية بمحافظة الأقصر، وآليات التنسيق مع الإدارات المعنية بقطاع الاستثمار، وعناصر ومقومات الاستثمار بالمحافظة، وأهم مميزات الاستثمار بالمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية فى محافظة الأقصر، ومن بينها المنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فدان، والمنطقة الرياضية الترفيهية 342 فدان بالمدامود بالقرب من مدينة الشمس، والمنطقة السكنية الخدمية التجارية 336 فدان.

المحافظ يعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة على عدد من المستثمرين

المحافظ يلتقى بالمستثمرين عقب مشاركتهم بمؤتمر الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة