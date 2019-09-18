غرفة الفنادق تبلغ أعضائها رسميا باشتراطات كود الحماية المدنية الجديدة

كتبت آمال رسلان

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية، لجميع أعضائها من الفنادق نسخة من بنود الكود المصرى للحماية من إخطار الحريق الخاص، والذى صدر به قرار من وزير الإسكان مؤخرا، وذلك لإبلاغهم رسميا بالكود واستعدادا لبدء تطبيقه بشكل إجبارى فى فبراير المقبل بعد منح الفنادق مهلة ستة أشهر، حيث يتضمن كود الخاص بالعائمات "الجديدة – والقائمة بالفعل"، وكود المبانى القائمة.

وفيما يخص العائمات الجديدة تم وضع كود للمرة الأولى لم يكن موجوداً من قبل وتضمن 5 اشتراطات خاصة بالعائمات ومن ضمنها، مسالك الهروب، ومتطلبات الأمان من إخطار الحريق، واشتراطات الانظمة الميكانيكية لمكافحة الحريق، واشتراطات الانظمة الكهربائية لمكافحة الحريق.

أما العائمات القائمة بالفعل فقد قامت غرفة المنشآت الفندقية بفحص الشكاوى المقدمة من اصحاب الفنادق العائمة بشان اشتراطات الحماية المدنية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الغرفة، وتسليم مركز بحوث الاسكان والبناء أهم الملاحظات على الاشتراطات الواجب توافرها فى الوحدات القائمة بما يتلائم مع طبيعة تلك الوحدات، وذلك ليتم إقرارها والعمل بها لتجنب الوقوع في تعارض مع اشتراطات الحماية المدنية وتم إعدادها من قبل المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وتضمنت اشتراطات تامين المنشات العائمة القائمة بالفعل، نظام مكافحة الحريق بالمياه، ونظام مكافحة الحريق بالغازات "الغمر الكلى"، ونظام الانذار، ولوحات توزيع الكهرباء، ومسالك الهروب.

وتم مناقشات عديدة حول موقف المنشات المقامة بالفعل وتم إعداد كود خاص بمتطلبات الحماية من الحريق للمباني القائمة والمنشأة قبل صدور الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق المبانى القائمة.

وإحتوى الكود على :

- التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل اصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق

- المتطلبات الخاصة لحماية المباني المقامة في الفترة ما بين 20/6/1940 الى 1998 من اخطار الحريق

- اشتراطات تامين المباني المرتفعة المقامة قبل اصدار الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق :

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق – الموقع – الاعتبارات الانشائية – تدابير النجاه – وسائل التهوية وتصريف الدخان – اجهزة الانذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والاضاءة – الانشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الانذار –الاخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

- المتطلبات الاضافية لحماية المنشات الفندقية المقامة قبل اصدار الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق :

مسالك الهروب – متطلبات الامان من اخطار الحريق – اشتراطات الانظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة اطفاء الحريق – اجهزة الاطفاء اليدوية – انظمة سحب الدخان – انظمة الكشف والانذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء .