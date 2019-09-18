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غدا..الغرفة التجارية تبدأ توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:22 م
غدا..الغرفة التجارية تبدأ توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية
كتب أحمد حمادة

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تبدأ غرفة القاهرة التجارية غدًا الخميس فى تنفيذ مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها على الأسر الأكثر احتياجًا، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت الغرفة فى بيان لعا، إن مبادرة غرفة القاهرة كبداية للغرف التجارية على مستوى الجمهورية فى توزيع " 10 " ألاف شنطة على الأسر الأكثر احتياجًا فى المحافظات المختلفة، وهى المبادرة التى أعلنت عنها وزارة التموين بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية خلال افتتاح معرض أهلًا مدارس بقاعة الصندوق الاجتماعى بمدينة نصر الذى نظمته غرفة القاهرة  بداية سبتمبر 2019.

وقال المهندس إبراهيم العربى إن اتاحة ـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتى من منطلق الدور الاجتماعى والتكافلى من التجار المنتسبين للغرفة تجاه مواطنيهم من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقى ستتحمل تكلفته المالية غرفة القاهرة.

وشدد "العربي" على  أهمية الدور المجتمعى والتكافلى للتجار المنتسبين للغرف التجارية فى مختلف المحافظات مؤكدآ على أنهم معتادين علية ويزداد فى المواسم وهذا أمرآ طبيعيا لمساندة أبنائنا تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لتخفيف الأعباء على هذه الأسر فى ظل متطلبات الموسم الدراسى الجديد.

 

 


الغرفة التجارية

التموين

الأسر الأكثر احتياجا

أخبار اقتصاد

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