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غدا.. الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير إجراء القساطر القلبية بمشروع قوائم الانتظار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:02 م
غدا.. الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير إجراء القساطر القلبية بمشروع قوائم الانتظار القلب - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تنظم وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لتطوير إجراء القساطر القلبية غدا، ضمن مبادرة الرئيس لمنع تراكم قوائم انتظارجديدة بالمعهد القومى لتدريب الأطباء.
 
كانت وزارة الصحة أعلنت عن الانتهاء من إجراء 229 ألفا و44 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة  التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى 7 سبتمبر 2019.
 
وأكدت الوزارة أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.
 
 

 


الصحة

قوائم الانتظار

ورشة عمل

القلب

أمراض القلب

القسطرة القلبية

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