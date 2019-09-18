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غدا .. إنقطاع المياه عن عزب بحرى المحمودية بسبب الإصلاحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:35 م
غدا .. إنقطاع المياه عن عزب بحرى المحمودية بسبب الإصلاحات انقطاع المياه- أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه غدا يوم الخميس عن عزب بحرى المحمودية، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وحتى الانتهاء من جميع الإصلاحات مساء نفس اليوم.

 

و أشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية، إن انقطاع المياه سوف يشمل بجميع عزب بحرى المحمودية وهى (تحيمر البحرية - المهاجرين - العكارى - الزويدة - المراغى - العبيد - الثلاثين - خورشيد - الخروعة - النخل – الرحمة )، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذى لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق.

 

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة ،بتدبير إحتياجاتهم من المياه ،ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة ،أوالإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

 

من جهه أخرى، و فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتغرق" بالمشاركة واصلت الشركة حملاتها بمركز إعداد القادة بحى وسط وحى الجمرك، حيث تم استعراض إنجازات المبادرة من تحسين الصحة العامة للأطفال والتوعية بقضية المياه، وأهمية ترشيدها والأساليب الحديثة للحفاظ عليها وأنظمة إعارة تدوير واستخدام المياه وقد تم توزيع دروع وشهادات تقدير لفريق عمل إدارة التوعية المتميزة التى ساهمت فى إنجاح المبادرة.

 

 


الاسكندرية

مياه الاسكندرية

انقطاع المياه

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