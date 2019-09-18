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عين الصيرة القصة الكاملة لخطة تطوير وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.. صور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:14 م
عين الصيرة القصة الكاملة لخطة تطوير وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.. صور عين الصيرة ومخطط التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة مخطط تطوير منطقة عين الصيرة، كجزء ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط لإعادتها مرة أخرى كمنطقة جذب سياحى وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.
 
ويعرض "اليوم السابع" 13 صورة توضح المخطط التفصيلى لتطوير منطقة عين الصيرة، والتى تقع بالقرب من سور مجرى العيون.
 
صورة لبحيرة عين الحياةالأن وبعد التطوير
صورة لبحيرة عين الحياة الأن وبعد التطوير
 
وتوضح الصور ما تم إزالته والشكل النهائى الذى سيتم تخطيط المنطقة لتظهر عليه، حيث من المقرر أن يتم إنشاء مطاعم وكافتريات تطل على بحيرة عين الصيرة والجارى تدبيشها وتطهيرها من المخلفات، وإنشاء ممشى سياحى بطول البحيرة ومسرح مكشوف يطل عليها، وفندق بالقرب منها وبمحيط متحف الحضارات، بالإضافة إلى إنشاء 6 كبارى وعدد من الطرق لخدمة المنطقة وربطها بالطرق الرئيسية .
 
صورة توضح المخطط بالكامل
صورة توضح المخطط بالكامل لمنطقة عين الصيرة

 

وفى إطار خطة التطوير الشاملة بعين الصيرة، بدأت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط، بالتزامن مع تطوير المتحف القومى للحضارة المصرية، وصولا بالمنطقة إلى صورة جمالية وحضارية تليق بتاريخها، وتحولها إلى منطقة جذب.

 
أعمال إنشاء الممشى
أعمال إنشاء الممشى السياحى فى عين الصيرة

نموذج للمطاعم المقرر تنفيذها
نموذج للمطاعم المقرر تنفيذها فى عين الصيرة 

وتسلمت الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارة الرى بحيرة عين الصيرة ويتم إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط البحيرة، كما سيتم تطهيرها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المطاعم وكافتيريات حيث سيتم إنشاء "مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة وأماكن انتظار سيارات، كما تم اقتراح بناء فندق بالمنطقة" وذلك على مساحة 265 ألف متر مربع "63 فدانا".

أحد النماذج المقرر تنفيذها
أحد النماذج المقرر تنفيذها فى عين الصيرة 

 

أعمال التطوير بمحيط البحيرة التى تجرى الأن
أعمال التطوير بمحيط البحيرة التى تجرى الأن

 

صورة توضح جزء من أعمال التطوير المقرر انشاءها
صورة توضح جزء من أعمال التطوير المقرر انشاؤها فى عين الصيرة
 

وبدأت الدولة تنفيذ خطتها خلال الفترة الماضية بعين الصيرة، لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتنمية مقاصدها السياحية، والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى، مع تحسين البيئة المعيشية وتوفير بدائل جيدة وعصرية للمواطنين.

 

صورة للمبانى المقرر انشاءها بالمنطقة
صورة للمبانى المقرر انشاءها بالمنطقة

 

مسرح مكشوف وكافيهات بمحيط البحيرة
مسرح مكشوف وكافيهات بمحيط البحيرة

 

مسرح ونافورة
مسرح ونافورة

 

مطاعم ونافورة ومرسى سيتم انشاءهم بمحيط البحيرة
مطاعم ونافورة ومرسى سيتم انشاءهم بمحيط البحيرة

 

منظر عام لبحيرة عين الصيرة
منظر عام لبحيرة عين الصيرة

 

نموذج أخر لمطاعم عين الصيرة
نموذج أخر لمطاعم عين الصيرة

 

 

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