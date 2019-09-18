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علاج سرطان البروستاتا في خمسة أيام فقط.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:33 م
علاج سرطان البروستاتا في خمسة أيام فقط.. اعرف التفاصيل سرطان البروستاتا
كتب بيتر إبراهيم

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نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى علاج مرضى سرطان البروستاتا بالعلاج الإشعاعي فى خمسة أيام فقط بدلا من 8 أسابيع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقليديًا، يتم إعطاء العلاج الإشعاعي لأكثر من 39 يومًا - ما يتطلب من الرجال الذهاب إلى المستشفى كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا لمدة شهرين.

لكن الأطباء قد أجروا تجربة توفر أشعة أقوى بكثير من الإشعاع الموجه بدقة في خمس جلسات فقط.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة، التي نُشرت أمس في مجلة لانسيت الطبية، أنها كانت "واعدة" في علاج سرطان البروستاتا وأن الآثار الجانبية لم تكن أسوأ من العلاج الحالي.

وتم إجراء التجربة على 847 رجلاً مصابًا بسرطان البروستاتا بواسطة خبراء في مستشفى مارسدن الملكي ومعهد أبحاث السرطان في لندن.

وتم إعطاء حوالي نصف الرجال العلاج الإشعاعي العادى الحالي على مدى ثمانية أسابيع أو 20 جرعة على مدى أربعة أسابيع، وتلقى الآخرون خمس جرعات من الإشعاع عالي القوة - يسمى “SBRT” على مدار 5 أيام.

وسيقوم العلماء الآن بمراقبة الرجال لمدة خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانت الدورة التي تستغرق خمسة أيام فعالة في التغلب على سرطان البروستاتا مثل العلاج الأطول أم لا.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور دوجلاس براند، من معهد أبحاث السرطان: "أظهرت النتائج الجديدة من تجربتنا الإكلينيكية أن دورة العلاج الإشعاعي للجرعة الأعلى أقصر بكثير ولا تزيد من الآثار الجانبية القصيرة الأجل مقارنة بالمعايير الحالية للرعاية، وإذا كانت البيانات المتعلقة بالآثار الجانبية طويلة المدى وفعاليتها إيجابية أيضًا، فإننا نتوقع أن تكون تجربتنا متغيرة في الممارسة.

وأضاف "براند": هذا سيمكننا من تقديم العلاج العلاجي على مدى أيام قليلة، ما يعني أن الرجال سوف يحصلون على نفس الفائدة من العلاج الإشعاعي بينما عليهم قضاء وقت أقل في المستشفى".

 

 


سرطان البروستاتا

اعراض سرطان البروستاتا

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