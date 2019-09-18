عضو بمجلس السيادة بالسودان: تشكيل لجنة للبحث عن المفقودين فى الاعتصامات

كتبت – هناء أبو العز

يبحث مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، مع الجهات السيادية فى البلاد، ملف مفقودى أحداث فض اعتصام القيادة العامة وما بعدها، والعمل على حل هذه القضية.

ويمثل مجلس السودان السيادى، محمد الفكى سليمان، عضو المجلس، والذى ناقش ليلة أمس، مع الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية، الإجراءات والخطوات التى يتّبعها جهاز المخابرات لحل القضية.

وبحث اللقاء إجراءات تكوين لجنة مُشتركة للبحث عن المفقودين تضمّ في عضويتها "جهاز المخابرات العامة، وقوات الشرطة، ووزارة الصحة، ومبادرة مفقود، ومحامين، وقضاة، وممثلين للاستخبارات العسكرية، وأعضاء من النيابة العامة وممثلين لأسر المفقودين؛ على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.

وقال عضو مجلس السيادة، فى بيان له، حصلت اليوم السابع على نسخة منه، إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة.

ودعا محمد الفكى إلى العمل المُشترك بين جهاز المخابرات العامة وباقى المؤسسات الحكومية لحل قضية المفقودين، بما يُسهم فى إنهاء حالة القطيعة التى تسبّب فيها النظام البائد بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

بدوره، قال مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، إن قضية المفقودين قضية إنسانية في المقام الأول قبل أن تكون قضية أمنية وسياسية.

وأضاف:"المجتمع السودانى غير متعوّد على مثل تلك القضايا وهى دخيلة عليه، ويجب معالجتها على الفور، وتقديم الضالعين في تلك القضايا إلى المحاكمة العادلة والشفافة".

وأكد الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب أن جهاز المخابرات العامة يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويُجرى اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية.

ونوه إلى أن جهاز المخابرات العامة على أتمّ الاستعداد للتعاون مع الجهات كافة بما يخدم القضية.