عامل يمزق جسد سائق بمطواة بسبب خلافات الجيرة فى كفر شكر

القليوبية فريق المحافظات

مزق عامل جسد سائق توك توك، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر فى القليوبية، تحرر مضر بالواقعة ونقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "شوقى ك ش" سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن وجري حجزه للعلاج.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وبالإنتقال والفحص تبين للمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين "حمدى م ن" عامل بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى عليه خلالها المتهم بالضرب بسلاح أبيض مطواه محدثاً إصابته وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعه وجري بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعه والتحفظ عليه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6364 جنح مركز شرطة كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.