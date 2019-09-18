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عامل نظافة يعثر على مصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:24 م
عامل نظافة يعثر على مصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها عامل نظافة يعيد مشغولات ذهبية لمالكها بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عثر عامل نظافة تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ70 ألف جنيه داخل مصنع تدوير مخلفات القمامة بمحافظة الأقصر، وأعادها إلي أصحابها بعد سؤالهم عنها، وسط سعادة من المواطنين الذين عادت لهم مصوغاتهم الذهبية بعد ضياعها مؤخراً.
 
عامل نظافه عثر على ذهب ويعيده لصاحبه
عامل نظافة عثر على ذهب ويعيده لصاحبه

ومن جانبه، قال رمضان فخري مسئول قطاع النظافة بالحى، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يفيد بأنه فقد مصوغاته الذهبية داخل كيس بلاستيك بإحدى صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتي تحديداً، وذلك أثناء إلقاء مخلفات القمامة الخاصة به عن طريق الخطأ، وعلي الفور توجه مسئول القطاع إلى مصنع تدوير المخلفات بعد ما تبين له موعد إلقاء المخلفات بالضبط، وأخذ يبحث مراراً وتكراراً عن الكيس حتى عثر عليه احد العاملين المرافقين لمسئول القطاع ويدعى "يحيي فتحي عطا" وقاموا بتسليمه وإعادته إلي صاحبه وهو أكبر دليل على أمانتهم وحرصهم علي أموال المواطنين ومتعلقاتهم.

وناشد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر المواطنين، بأنه يجب إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها حتى تمكننا من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، كذلك حفاظا على المظهر الحضاري ولأمن وحماية مواطنينا الكرام بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لاسترجاعها مرة أخرى، وقد وجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لمسئول قطاع النظافة والعامل بحي جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة من قبل عمال النظافة كافة بمدينة الأقصر.

 

 


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عامل نظافة يعيد مشغولات ذهبية لمالكها بالاقصر

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