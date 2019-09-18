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طقس الخليج.. غائم بالإمارات.. حار نسبيا بالسعودية وشديد الحرارة بالكويت

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالإمارات.. حار نسبيا بالسعودية وشديد الحرارة بالكويت درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم، سيكون رطباً وحاراً نسبيا مع بعض السحب خلال النهار وتصل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان,عسير,الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة ,ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتصل العظمى 42 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبو ظبي 41 29  دبي 39 30  الشارقة 40 28  عجمان 38 30  أم القيوين 39 27  رأس الخيمة 38 29  الفجيرة 37 30

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة 46 درجة للعظمى.

الكويت
 

درجات الحرارة

الخليج

السعودية

الكويت

البحرين

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