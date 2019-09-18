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طريق السويس الصحراوى مغلق جزئيا 3 شهور.. والمرور توضح الطرق البديلة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:47 ص
طريق السويس الصحراوى مغلق جزئيا 3 شهور.. والمرور توضح الطرق البديلة طريق السويس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة بمحيط غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى التى تستغرق 3 أشهر لمنع وقوع أى حوادث أو زحام مرورى، أمام القادم من مدينة السويس وصولا إلى القاهرة، للقيام بأعمال توسعة وتطوير الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لمحيط تلك الأعمال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بطريق (السويس الصحراوى) والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة")، وقامت الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية، للبدء فى تنفيذ الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للإتجاهين فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية بواقع 2,5 حارة مرورية لكل اتجاه.

وعقب الإنتهاء من هذا الإتجاه سيتم البدء فى الإتجاه الآخر القادم من القاهرة إتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر الذى تم الإنتهاء من تنفيذه.

 

 

 

 


حملات مرورية

حركة السيارات

طريق السويس الصحراوى

اعمال تطوير

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