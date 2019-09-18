طرق طبيعية لتخفيف ضغط وألم الجيوب الأنفية

كتب بيتر إبراهيم

كل شخص يمر بنوبات من زيادة الضغط والألم فى الجيوب الأنفية من وقت لآخر، وبعضها أكثر من الآخرين يشتمل نظام الجيوب الأنفية على أربعة أزواج من الجيوب الأنفية الموجودة فى مناطق مختلفة من الوجه، وهى:

الجيوب الأنفية الأمامية فى الجبهة

الجيوب الأنفية بين الأنف والعينين

الجيوب الأنفية الفكية أسفل الخدين وفوق الأسنان وعلى جانبى الأنف

الجيوب الأنفية الحلزونية على جانبى تجويف الأنف، خلف عينيك، وعلى طول الجزء الخلفى من رأسك

وتصطف هذه الجيوب الأنفية مع الأغشية المخاطية وتشبه الإصبع تسمى أهداب، والتى تعد بمثابة خط الدفاع الأول ضد المهيجات المحمولة جوا.

العلاجات الطبيعية لضغط وألم الجيوب الأنفية



يمكن أن تكون أعراض الضغط الجيبى مؤلمة وغير مريحة للتعامل معها، وقد تؤثر على حياتك اليومية، وعلى الرغم من أن مزيلات الاحتقان ومسكنات الألم يمكن أن تساعد، فإنها غالبًا ما تأتى بآثار جانبية غير مرغوب فيها.

ومن أهم العلاجات :

1. استنشاق البخار

يعتبر استنشاق البخار مفيدًا للغاية في الحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية.

2. محلول الملح

آخر علاج شائع لضغط الجيوب الأنفية هو غسل الأنف بمحلول ملح.

3. الفلفل الأحمر الحار

الفلفل الحار هو علاج جيد آخر لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية، حيث إنه مزيل احتقان طبيعى، فهو يساعد على تخفيف المخاط وتعزيز تصريف الجيوب الأنفية.