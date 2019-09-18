ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص فى الجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، للقبض على حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بحيازتها، والتصدي لمروجيها.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 4 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى بندقية آلية، و 27 طلقة مختلفة الأعيرة.

اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، وأنها بدون ترخيص، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.