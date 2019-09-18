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ضبط 5 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف و7 محال لعدم الإعلان عن السعر بالدقهلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:18 م
ضبط 5 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف و7 محال لعدم الإعلان عن السعر بالدقهلية مخبز - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 5 مخابز و7 محلات تجارية لأنشطة مختلفة بنطاق مركز أجا، وأنه تم ضبط 55 بطاقة تموينية تم تجميعها دون وجود أصحابها وتحرير محاضر لإنتاج خبز بأقل من الوزن المحدد.

 

وأضاف شاروبيم، أنه تم ضبط مخبز بقرية البساتين لتجميعه 29 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، مخبز بذات الناحية ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما، ومخبز بقرية فيشابنا لبيعه الخبز بأزيد من السعر الرسمى، ومخبز فى الديرس ينتج خبز ناقص، كما تم ضبط مخبز بقرية ميت ابو الحسين قام بتجميع 26 بطاقة تموينية .

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه فى نطاق مركز ومدينة أجا تم ضبط محل بقالة بقرية شبراويش لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى ،ومحل بيع منتجات بيطرية بقرية شبراويش،محل بيع حدايد ولوازم ديكور ،محل بيع منظفات،مقلة لب ،محل بيع موبيلات وذلك لعدم الاعلان عن الأسعار،ومحل بقالة لعدم وجود شهادة صحية وتم تحرير المحاضر اللازمة .

 

 


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