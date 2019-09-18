ضبط 27 طن أغذية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين في ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالإسكندرية بداخله أكثر من 27 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

أكدت تحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية في برج العرب ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بتصنيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، مستخدماً مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط ( 1048 جوال وزنت 26,700 طن "نشادر" – 500 كجم "كسر البسكويت" مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).