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ضبط 24 قضية تموينية متنوعة فى حملة على المخابز بقرى ديروط فى أسيوط

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:59 ص
ضبط 24 قضية تموينية متنوعة فى حملة على المخابز بقرى ديروط فى أسيوط حملة على المخابز بديروط
أسيوط – ضحا صالح

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات بدائرة المحافظة، لمنع تهريب وتسريب السلع المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار خطة الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتلبية إحتياجاته وضمان حصوله على كامل الدعم المخصص له.

 

وفى هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة ديروط حملة مكبرة بالتنسيق مع مفتشى الإدارة التموينية بالمركز على المخابز البلدية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضمان جودة الخبز وإنتاجه بشكل ووزن مطابق للمواصفات.

 

وأوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أن الحملة تم تنفيذها ببندر ديروط وعواجة ونزلة ضاهر ونجع خضر وصنبو والشيخ مساعد ونزلة فرج ومنشية ناصر ونزلة عبدالعليم وأسفرت عن تحرير 24 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت قضايا إنتاج خبر ناقص الوزن وأخر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين وعدم الاحتفاظ بسجل تفتيشى وتوقف عن الانتاج وتم تحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية تنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط فى مراقبة الأسواق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تحقيق الانضباط ومعاقبة المخالفين.

 

حملة على المخابز بديروط (1)
حملة على المخابز بديروط 

 

حملة على المخابز بديروط (2)
حملة على المخابز بديروط (

 

حملة على المخابز بديروط (3)
حملة على المخابز بديروط 

 

حملة على المخابز بديروط (4)
حملة على المخابز بديروط 

 

 


محافظ أسيوط

مخابز اسيوط

حملة تموينية

تموين اسيوط

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