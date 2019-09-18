سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 219 طن منتجات حاصلات زراعية مجهولة المصدر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:19 م
ضبط 219 طن منتجات حاصلات زراعية مجهولة المصدر حاصلات زراعية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل.
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (مصنع) لإنتاج المواد الغذائية "منتجات الحاصلات الزراعية" بمضبوطات بلغت (219,910 طن ) من منتجات الحاصلات الزراعية والمواد المستخدمة فى تصنيعها بدون بيانات.
 
وفى مجال ضبط قضايا الثروة الزراعية تم ضبط (2 مخزن- أسمدة ومبيدات زراعية" بنطاق محافظة الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (617 طن أسمدة زراعية- 114 طن مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيارة بنطاق محافظة الإسماعيلية محمل عليها كمية من المبيدات الزراعية بمضبوطات بلغت (8 طن) "كبريت زراعى" غير مسجل بوزارة الزراعية.
 
ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (43) سيارة بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وتم تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضى الزارعية) وتأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات (لحماية النيل).

مسطحات مائية

حاصلات زراعية

منتجات زراعية

خضروات مجهولة

منتجات غذائية مجهولة

شرطة البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة