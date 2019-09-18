ضبط 219 طن منتجات حاصلات زراعية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (مصنع) لإنتاج المواد الغذائية "منتجات الحاصلات الزراعية" بمضبوطات بلغت (219,910 طن ) من منتجات الحاصلات الزراعية والمواد المستخدمة فى تصنيعها بدون بيانات.

وفى مجال ضبط قضايا الثروة الزراعية تم ضبط (2 مخزن- أسمدة ومبيدات زراعية" بنطاق محافظة الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (617 طن أسمدة زراعية- 114 طن مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيارة بنطاق محافظة الإسماعيلية محمل عليها كمية من المبيدات الزراعية بمضبوطات بلغت (8 طن) "كبريت زراعى" غير مسجل بوزارة الزراعية.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (43) سيارة بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وتم تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضى الزارعية) وتأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات (لحماية النيل).