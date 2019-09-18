ضبط 14 شخصا بتهمة الاشتباه فى ارتكابهم جرائم بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت المنطقة الأثرية بالهرم، حملة أمنية لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والآثار، لضبط الخارجين عن القانون، ورفع التعديات، والإشغالات المتسببة في إعاقة حركة السير.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 14 مشتبها بهم، وبائعين متجولين، ومتسولين، وخيالة وجمالة.

كما أسفرت الحملة التي شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن إزالة ورفع 96 مخالفة تعدي وإشغال طريق متنوعة، بين مقاهي عشوائية، ومخالفات لمحلات تجارية وباعة جائلين، وإعلانات بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتتولي نيابة الهرم التحقيق.