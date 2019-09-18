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ضبط مستريح استولى على 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى الأدوية بالقليوبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:03 م
ضبط مستريح استولى على 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى الأدوية بالقليوبية أدوية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه بمدينة قليوب، بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد "محمود .ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية، استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه، بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.

 

تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، للتحرى حول الواقعة ومدى صحتها، وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى وأوهم ضحاياه من الأطباء أصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تاسيس شركة مساهمة فى تجارة الأدوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد أسابيع بمحافظة القاهرة.

 

وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، ومبلغ مالى، حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.


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