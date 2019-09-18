ضبط مخابز تجمع بطاقات التموين من المواطنين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملة للرقابة التموينية، تمكنت من ضبط محلات ومخابز مخالفة تقوم بجمع البطاقات التموينية للمواطنين دون وجه حق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 بطاقة تموين بمخبز بقرية ميت أبو الحسين، و5 محلات مخالفة بمدينة أجا، حيث تم ضبط وتحرير محضر برقم 490 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مخبز " ياسر .ع . ع " بقرية ميت أبو الحسين، لتجميعه 26 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، ومحضر رقم 491 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ.

كما تحرر محضر ضد ضد "صباح .أ.ز.أ" صاحبة محل بيع حدايد ولوازم ديكور بمدينة أجا، ومحضر برقم 492 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد " خالد .ا..ع.أ" صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا.

وتحرر محضر برقم 493 ضد "حسن .م.ا.ح" صاحب مقلة لب بمدينة أجا، ومحضر برقم 494 ضد " نبيل.م.ع.أ" صاحب محل بيع موبيلات بمدينة أجا وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر برقم 16473 لسنة 2019 جنح أجا ضد " كمال.ف.ه " صاحب محل بقالة بمدينة أجا لعدم وجود شهادة صحية.

تشكلت الحملة تحت إشراف جيلان طلعت الفيشى ، مديرة إدارة تموين أجا، ورئاسة حمزة أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية، ومصطفى عوض، وعضوية أحمد البلتاجى، ترافقهم القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.