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ضبط ربة منزل نصبت على المواطنين بحجة إنشاء جمعية بأرباح شهرية بالقناطر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:27 م
ضبط ربة منزل نصبت على المواطنين بحجة إنشاء جمعية بأرباح شهرية بالقناطر قوات امن - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة إنشاء جمعية مقابل أرباح شهرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر بورود بلاغات فى المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر من "سماح ع ع" ربة منزل و"آية ع ع" ربة منزل وآخرين وجميعهم مقيمين أبو الغيط دائرة المركز   بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "دلال و ن" وشهرتها "بوسى" لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين 5000 جنيه و10000 جنيه لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة. 

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقها بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات .

 

 


امن القليوبية

نصب

مديرية امن القليوبية

القناطر الخيرية

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