ضبط أسلحة وهاربين من أحكام فى حملة تطهير شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، لضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ أحكام.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات، ومسجلين خطر، بالإضافة إلى تنفيذ 83 حكما قضائيا.

كما نجح ضباط شرطة المرافق فى إزالة 259 حالة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهى والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة العمرانية التحقيق.