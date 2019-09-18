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صور.. وفد الأزهر يزور الأقصر لاجراء مقابلات للمتقدمين لشغل موجه عام التربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:24 م
صور.. وفد الأزهر يزور الأقصر لاجراء مقابلات للمتقدمين لشغل موجه عام التربية اللجنة أثناء مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة موجه عام التربية الاجتماعية
الأقصر – أحمد مرعى

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أجرت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة موجه عام التربية الاجتماعية فى رعاية طلاب المنطقة، وذلك بحضور بحضور لجنة مكونة من الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وجمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وحاتم يوسف من قطاع المعاهد، وحسن محمد أحمد مدير التنسيق، وياسر محمود مدير التفتيش المالى والإدارى، ومحمود محمد مدير الشئون القانونية، وسيد أبوالفضل موجه اللغة الانجليزية .

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة – فى بيان صحفى - على أنه تم الإتفاق على تطبيق مبدأ الشفافية فى اختيار المرشحين ، والتأكيد على الكثير من الجوانب المهمة للاختيار من بينها قياس الكفايات التربوية ، كالإلمام بالمصطلحات الاجتماعية، والثقافة والمستجدات التربوية، إلى جانب المهارات الشخصية فى التواصل وقوة الحضور والمظهر العام والطلاقة اللغوية والقدرة الانفعالية والالمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلى واختيار الأمثل بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

كما قام وفد من الجامع الأزهر بزيارة الأقصر، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذى حققه فرع الرواق بالأقصر ولإعادة دور الأروقة الخارجية على مستوى الجمهورية.

قام الوفد برئاسة الدكتور هانى عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف، وأحمد المرسى مدير مكتب رئيس قطاع شيخ الأزهر، وأحمد عبد الباقى عضو المكتب الفنى لوكيل الأزهر، ومجدى فاروق مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات بالمشيخة، ورافقهم فهد محمد الصغير عضو مكتب وكيل الوزارة، بمعاينة الأماكن المقترح افتتاح مقرات بها لرواق القرآن الكريم التابع للجامع الأزهر، وتقرر أن يكون هناك مقرين بشرق وغرب الأقصر وقد قام الوفد بزيارة مكتبة الأزهر الشريف بالقرنة ؛ واستمع لكلمة ترحيب من إبراهيم محمد حسن مدير المكتبة ؛وعرض داتا شو من محمد السعيد عن أنشطة المكتبة وما تقدمه لروادها من خدمات علمية وثقافية .

 

وفد من الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرية (1)

قيادات الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرى

وفد من الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرية (2)

 

مقابلات شغل وظيفة موجه بالتربية الاجتماعية

وفد من الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرية (3)

 

جانب من المقابلات بمنطقة الاقصر الازهرية

وفد من الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرية (4)

 

قيادات الاقصر خلال اجراء المقابلات

وفد من الجامع الأزهر يزورن الأقصر لدعم الرواق الأزهرية (5)

 

وفد الجامع الازهر يزورن الاقصر لدعمها مستقبلاً

 

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

مقابلات لشغل موجه تربية اجتماعية

الازهر الشريف

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