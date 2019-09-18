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صور .. وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:45 م
صور .. وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا
المنيا – فريق المحافظات

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 استقبلت محافظة المنيا، وفداً سياحياً انجليزياً، وذلك لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.

 

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على أهمية القطاع السياحى فى مصر، مُشيراً إلى السعى الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها المحافظة.

 

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحى الجاذب.

 

من جانبه، قال دكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة، إن برنامج الوفد استمر لمدة 3 أيام شملت زيارة المناطق الاثرية بـ(تونا الجبل، تل العمارنة، بنى حسن) بالإضافة إلى تنظيم جولة حرة على كورنيش النيل.

 

وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الاشمونين وهى تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوى وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

 

وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا (1)
وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا 

 

وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا (2)
وفد إنجليزى يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا (

 


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