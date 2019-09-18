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صور.. مكتبة الإسكندرية تحتفى بذكرى تأسيس صحيفة الأهرام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:38 م
صور.. مكتبة الإسكندرية تحتفى بذكرى تأسيس صحيفة الأهرام احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما، يشارك فيها الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية يتقدمهم مكرم محمد أحمد؛ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت؛ رئيس تحرير جريدة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، ولفيف من كبار كتاب الأهرام، وعدد من الكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية الأخرى.

وبحضور قيادات المجتمع السكندرى من المؤسسات الرسمية والأكاديمية والأدباء ومؤسسات المجتمع المدنى، فضلا عن أعضاء التدريس وطلاب وطالبات كليات ومعاهد الإعلام فى مدينة الإسكندرية.

وجاء الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على صدور صحفية الأهرام، المؤسسة الصحفية الأعرق ليس فقط فى مصر، بل وفى العالم العربى بأسره.

يُذكر أن صحيفة الأهرام صدرت للمرة الأولى فى أربع صفحات، يوم السبت الموافق 5 أغسطس 1876 فى مدينة الإسكندرية، على يد الأخوين اللبنانيين سليم وبشارة تقلا، وكانت فى البداية صحيفة أسبوعية ثم تطورت إلى أن أصبحت واحدة من كبرى المؤسسات الصحفية.

وأبرزت الاحتفالية دور مؤسسة الأهرام العريقة فى إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، إلى جانب خصوصية الإبداع الفنى والأدبى لمدينة الإسكندرية وتنوعها الثقافى والفكرى الذى قاد إلى نشأة الصحافة فى مصر.

 

جانب من الاحتفالية بمكتبة الاسكندرية
جانب من الاحتفالية بمكتبة الاسكندرية

 

احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام
احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام

 

مكتبة الإسكندرية تحتفى بذكرى تأسيس صحيفة الأهرام
مكتبة الإسكندرية تحتفى بذكرى تأسيس صحيفة الأهرام

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مؤسسة الاهرام

ذكرى تأسيس صحيفة الاهرام

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