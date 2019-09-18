صور.. معسكر لتزيين الحرم الجامعى ومعرض لمستلزمات الدراسة بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة العمل المكثف بمختلف القطاعات والإدارات المختصة بتنظيم إجراءات انطلاق العام الجامعى الجديد 2019/2020 على نحو قوى ومنظم وتسخير كافة إمكانيات الجامعة البشرية والمالية من أجل التيسير على الطلاب الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد وتسديد الرسوم وتذليل العقبات التى قد تواجههم خلال إنهاء تلك الإجراءات مع التعاون القائم مع اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية من أجل الإجابة على استفسارات الطلاب الجدد وتقديم الإرشادات اللازمة لهم.

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بدء انطلاق أعمال معسكر طلابى لتزيين الحرم الجامعى والذى انطلقت أعماله يوم 16 سبتمبر الجارى والممتد حتى 20 سبتمبر بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة و50 طالبا وطالبة من كلية التربية النوعية والفنون الجميلة والذى يتضمن مشاركة الطلاب فى أعمال تجميل الحرم الجامعى وتزيين للأرصفة وكذلك للمدن الجامعية ومبانيها المخصصة للطلبة والطالبات، بالإضافة إلى تنظيم مراكز استعلامات للطلاب الجدد عند مداخل الجامعة لإرشادهم والإجابة عن استفساراتهم المختلفة.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى إقامة معرض مخصص للأدوات الدراسية من أدوات مكتبية ومستلزمات الكليات العملية والمقرر أن يمتد فى الفترة من 20 سبتمبر إلى 30 أكتوبر والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة بقاعة المعارض بالمطعم المركزى وبدعم من صندوق التكافل الطلابى وذلك لتوفير الأدوات الدراسية بسعر المصنع للتيسير على الطلاب .



جامعة أسيوط تستعد للعام الجامعي الجديد



جامعة أسيوط تستعد للعام الجامعي الجديد



جامعة أسيوط تستعد للعام الجامعي الجديد



جامعة أسيوط تستعد للعام الجامعي الجديد