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صور.. محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:28 م
صور.. محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى
بورسعيد – السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم المرور على وحدة طب أسرة الـ5000 ووحدة المناخ 2 ووحدة طب الكويت والتقى المحافظ خلال جولتى بعدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات لهم.

 

وأعرب المحافظ عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة فى مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد.

 

وأضاف المحافظ، أن تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد حتى اليوم يضم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم تسجيل اكثر من 55 % من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، موضحا أن المحافظة تستقبل قيادات يومية ومسئولين لمتابعة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والوقوف على آخر مستجدات تطبيق الميكنة بالمنظومة الجديدة.

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (5)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى 

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (6)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (7)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (8)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى 

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (1)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (2)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (3)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى 

 

محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى (4)
محافظ بورسعيد يلتقى المرضى خلال متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى 

بورسعيد

التامين الصحى الشامل

التامين الصحى ببورسعيد

محافظ بورسعيد

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