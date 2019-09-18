صور.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى، والذى تم إقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار، بحضور المهندس حسام جبر رئيس جمعية المستثمرين.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالتطور التكنووجى الحديث الذى يعمل به المركز بما يوافق المنظومة الرقمية الذى بدأت خطواتها الأولى بالمحافظة.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التى يوفرها المركز.



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى



محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى