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صور.. محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:25 م
صور.. محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية خلال لقاء المواطنين
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللقاء الجماهيرى الدورى للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للتعرف على مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقا للقانون، وذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

 

وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بالمواطنين، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دورى يؤكد على هذا، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها فى المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، وذلك بعد الإستماع إلى المواطن الذى يقوم بعرض شكواه بنفسه.

 

وخلال اللقاء الجماهيرى، وجه المحافظ السكرتير المساعد بمتابعة تنفيذ قرار إزالة لأسوار مخالفة بنطاق حى العجمى بنفسه وذلك استجابة لشكوى من أحد المواطنين بتعدى أفراد على أرضه، كما شدد المحافظ على موافاته بما تم فى شكاوى المواطنين ومتابعة حل شكواهم.

 

واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين المقدمة فى مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التى قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالخدمات الصحية، والتموين، الصحة، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة. وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة فى كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.

 

 

جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه (1)
جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه 

 

جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه (2)
جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه (

 

جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه (3)
جانب من لقاء المواطنين بالاسكندريه 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية
الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

اللقاء الجماهيرى بالاسكندريه

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الاسكندريه

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