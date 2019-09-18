صور .. زحام مرورى بشارع البطل وكوبرى أكتوبر بسبب كثافة السيارات
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:11 ص
زحام مرورى
كتب- محمد أبو ضيف
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تكدست الحركة المرورية أمام القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وفى طريقه إلى منطقة الدقى بسبب كثافة السيارات.
كما شهد مطلع كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا، أمام القادم من منطقة الدقى، وفى طريقة إلى مناطق وسط البلد، وميدان التحرير وعبد المنعم رياض، وتواجدت الخدمات المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، وفى شارع البطل أحمد عبد العزيز، لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.
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