صور .. زحام مرورى بشارع البطل وكوبرى أكتوبر بسبب كثافة السيارات

كتب- محمد أبو ضيف

تكدست الحركة المرورية أمام القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وفى طريقه إلى منطقة الدقى بسبب كثافة السيارات.

كما شهد مطلع كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا، أمام القادم من منطقة الدقى، وفى طريقة إلى مناطق وسط البلد، وميدان التحرير وعبد المنعم رياض، وتواجدت الخدمات المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، وفى شارع البطل أحمد عبد العزيز، لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.