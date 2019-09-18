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صور.. رئيس جامعة القناة يشارك الطلاب أعمال التجميل إستعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:48 م
صور.. رئيس جامعة القناة يشارك الطلاب أعمال التجميل إستعدادا للعام الدراسى الجديد رئيس الجامعة يشارك الطلاب بطلاء مبنى الأنشطة الطلابية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قام الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعة فى أعمال تجميل مبنى الأنشطة الطلابية من الداخل، إستعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور طارق رحمى، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، لتفقد اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسى الجديد.

وقام رئيس الجامعة، بتفقد آخر التجهيزات التى تجرى على بوابات الجامعة للاطمئنان على حسن استقبال الطلاب وسهولة ويسرعملية الدخول والخروج، كما تفقد مدخل الجامعة وطالب بزيادة الإهتمام بالمسطحات الخضراء التى تتواجد على جانبى الطريق المؤدى من مدخل الجامعة إلى الكليات.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى الأنشطة الطلابية للاطمئنان على أعمال التطوير التى يشهدها المبنى وشارك خلاله الطلاب أعمال الدهان، كما تفقد أعمال الصيانة التى تشهدها مكاتب الإدارة العامة لرعاية الشباب من أجل الظهور فى أبهى صورها مع بداية الدراسة

1- رئيس الجامعة يشارك ففى أعمال التجميل

رئيس الجامعة يشارك فى أعمال التجميل

2- رحمى يتفقد منشأت الجامعة

رحمى يتفقد منشأت الجامعة

 

3- رئيس الجامعة اثناء الزيارة
رئيس الجامعة اثناء الزيارة

 

4- طلاب الجامعة يشاركون فى تجميل الكليات
طلاب الجامعة يشاركون فى تجميل الكليات

 

5- رئيس الجامعة مع القيادات
رئيس الجامعة مع القيادات

 

 

 


الاسماعيليه

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

تجميل مبنى الانشطة الطلابية

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