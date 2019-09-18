صور.. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقى رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

التقى اليوم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث بعض الملفات المشتركة وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المنطقة الاقتصادية نحو التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس، بإعتبارها صمام الأمان للمنطقة الاقتصادية، كما تم بحث بعض الملفات التى تخص المشروعات المقامة داخل الحيز الجغرافى لمحافظة بورسعيد وتابعة للمنطقة الاقتصادية.

كما التقى المهندس يحيى زكى العاملين فى الهيئة فى بورسعيد (القطاع الشمالى) حيث أشاد بجهود العاملين فى الهيئة خلال الفترة الماضية طالباً بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة حتى يجنو ثمار ما زرعوه، كما أشاد رئيس الهيئة بالكفاءات وذوى الخبرات لدى المنطقة واصفاً إياهم بثروة الهيئة، مشيراً إلى الاهتمام الذى تلقاه منطقة شرق بورسعيد وموانئها على الأخص، والمشروع عموماً من جانب القيادة السياسية والمستثمرين باعتباره حجر الزاوية فى خطة الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصرى وتنمية سيناء، مدللاً على ذلك بكثرة الزيارات التى استقبلتها المنطقة خلال الفترة الوجيزة منذ توليه مسؤولية رئاسة الهيئة الاقتصادية.

وقد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث بعض الملفات المشتركة وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المنطقة الاقتصادية نحو التنسيق مع المحافظة، كما تم بحث بعض الملفات التى تخص المشروعات المقامة داخل الحيز الجغرافى لمحافظة بورسعيد وتابعة للمنطقة الاقتصادية.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتولية منصب رئيس الهيئة، كما قدم الشكر للفريق مهاب مميش عن دوره وأدائه خلال رئاسته المنطقة الاقتصادية وقناة السويس والتى شهدت العديد من الإنجازات وقمة التعاون بين المحافظة والهيئة.



جانب من استقبال محافظ بورسعيد رئيس المنطقة الاقصادية



رئيس المنطقة الاقتصادية ورئيس هيئة قناة السويس



رئيس المنطقة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد أثناء مناقشات بعض المشروعات



لقاء محافظ بورسعيد برئيس المنطقة الاقتصادية