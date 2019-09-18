صور .. رئيس المركزى للتعمير يلتقى العاملين بفرع الجهاز بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء مهندس محمود فهمى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، صباح اليوم الأربعاء العاملين بفرع الجهاز بالبحر الأحمر، بحضور مسئولى الفرع بالبحر الأحمر.

أشاد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بالجهد المبذول، وبالأداء الذى يقوم به جهاز تعمير البحر الأحمر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بمدن المحافظة .

وأكد فهمى، خلال لقاءه بالعاملين بجهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر، على أن هناك مزيد من الدعم من الدولة، للتوسع فى المشاريع العمرانية بالمحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد فى سبيل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

حضر اللقاء المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، وصلاح البرعى، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، والمهندس صبحى الطيرى نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، و عدد كبير من العاملين بالجهاز.

وكان بدأ رئيس الجهاز المركزى للتعمير، جولة تفقدية له بالبحر الأحمر، بقرية الزعفرانه شمال البحر الأحمر، فى إطار خطة تنمية قرية الزعفرانه وبناء 200 وحدة توطين بها، تبدأ بـ 100 وحدة كمرحلة أولى.

كما تفقد فهمى مستشفى غارب المركزى الجديدة، ومساكن البديلة للعشوائيات عشوائيات، "حى الروضة"، يرافقه المهندس "حسنى منصور على" رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، واللواء عاطف وجدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، والمهندس أكرم حسن رشيد مدير عام تنفيذ منطقة تعمير رأس غارب.

خلال تفقد قرية الزعفرانة

لقاء رئيس الجهاز بالعاملين بفرع الغردقة

جانب من اللقاء