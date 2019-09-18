صور.. خفر السواحل الإيطالى ينقذ 90 مهاجرا غير شرعيا ومالطا ترفض استقبالهم

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

رفضت مالطا، قبول 90 مهاجرا أنقذتهم سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالى فى منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، ما قد يؤدى إلى مواجهة محتملة مع الحكومة الإيطالية الجديدة.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن خفر السواحل الإيطالى أنه تم نقل المهاجرين من قارب غرق قبالة سواحل ليبيا بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطى.

وأشار خفر السواحل إلى أن السفينة كانت تقل المهاجرين إلى المياه المالطية، لكن مالطا رفضت إرسال سفينة لنقلهم.



انقاذ المهاجرين



إيطاليا تنقذ المهاجرين



جانب من انقاذ المهاجرين



خفر السواحل الإيطالى ينقذ مهاجرين



مهاجرون غير شرعيون



مهاجرون غير شرعيين