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صور .. حملات للقضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة بالماشية فى أسوان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:34 ص
صور .. حملات للقضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة بالماشية فى أسوان تحصين الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة قومية لمقاومة طاعون المجترات الصغيرة التى تستمر خلال شهر سبتمبر الجارى.

وقد نظمت المديرية قوافل طبية بيطرية، تجوب أنحاء القرى والنجوع بأسوان لمساعدة المربين فى الوقاية من طاعون المجترات الصغيرة بأسوان.

ومن المعروف أن مرض الطاعون من الأمراض الخطيرة التى تصيب الأغنام والماعز، والتى تسبب الحمى الشديدة والإسهال، مما يؤدى إلى نفوق الماشية، والهدف من الحملة هو تحصين الماشية والحيوانات قبل ظهور المرض عليها حفاظاً.

وقال أحد أهالى أسوان، أنه يجب على المواطنين معاونة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختلفة للقوافل البيطرية، خاصة الحملة القومية الأخيرة لمقاومة ذلك المرض الخطير والوصول للمناطق البعيدة والنائية وتوعية المربين للحفاظ على ثروتهم الحيوانية وحمايتهم وتفادى نفوق رؤوس الأغنام

ومكافحة مرض الطاعون وإستئصاله وكذلك بقية الأمراض والأوبئة التى تصيب الثروة الحيوانية، ومراقبة الأسواق الأسبوعية لتداول الحيوانات الحية وعمل تقصى وجود الأمراض ميدانياً حتى لا تتسلل حيوانات مريضة لأحواش المربين خاصة صغار المربين .

جدير بالذكر، أن فعاليات لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بقرى محافظة أسوان شملت تنشيط التحصين لمرض طاعون المجترات الصغيرة وتوعية الأهالى بالمرض وخطورته على الأغنام والماعز وأعمال الترقيم والتسجيل.

 

التحصين (2)

الماشية بأحد المزارع بأسوان 
 
التحصين (3)
أحد الدكاترة أثناء التحصين
 
التحصين (4)
تحصين الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

 

التحصين (5)
تجميع الماشية استعداداً لتحصينها 

 

التحصين (6)
تحصين رؤس الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

 

 
التحصين (9)
ترقيم الماشية بعد التحصين
 

طاعون المجترات الصغيرة

اسوان

تحصين الماشية باسوان

مديرية الطب البيطرى باسوان

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