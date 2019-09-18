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صور.. تظاهرات ضد أسبوع الموضة فى لندن تحت شعار " الأزياء تُبيد البشر"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:27 ص
صور.. تظاهرات ضد أسبوع الموضة فى لندن تحت شعار " الأزياء تُبيد البشر" تظاهرات ضد أسبوع الموضة فى لندن
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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نظم العشرات من نشطاء المناخ فى العاصمة البريطانية لندن، وقفة احتجاجية ضد أسبوع الموضة فى لندن بسبب تأثير الأزياء وصناعة الملابس على البيئة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، نعش يمثل الكرة الأرضية يحملة المتظاهرون، للتعبير عن أن الموضة تشارط فى إبادة البشر.

وكشف تقرير للأمم المتحدة أن صناعة الملابس تستهلك طاقة أكثر من صناعة الطيران والشحن مجتمعة ، مع زيادة متوقعة بنسبة 63 ٪ فى الاستهلاك العالمى للملابس بحلول عام 2030.

 

احتجاجات ضد صناعة الملابس
احتجاجات ضد صناعة الملابس

 

احتجاجات فى لندن
احتجاجات فى لندن

 

تظاهرات ضد أسبوع الموضة فى لندن
تظاهرات ضد أسبوع الموضة فى لندن

 

جانب من الاحتجاجات (2)
جانب من الاحتجاجات (2)

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

نشطاء تغير المناخ
نشطاء تغير المناخ

 

نعش يمثل البشرية
نعش يمثل البشرية

 


أسبوع الموضة

لندن

لندن

تغير المناخ

بريطانيا

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