سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تجديد عمارات إسكان طلاب جامعة السادات وصيانة مدينة الفردوس للطالبات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:47 ص
صور.. تجديد عمارات إسكان طلاب جامعة السادات وصيانة مدينة الفردوس للطالبات جانب من أعمال التجديد
المنوفية – محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد محمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة والتجديد التى تجرى حاليا على قدم وساق بالمدن الجامعية لتجديد عدد 5 عمارات للإسكان الطلابى تجديدًا شاملًا، وصيانة مدينة الفردوس للطالبات استعدادًا للعام الجامعى الجديد.

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (1)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات 

 

ورافق رئيس الجامعة، الأستاذ حمدى البهجى أمين عام الجامعة والمهندس السيد حمّاد مدير الإدارة الهندسية، حيث وجه رئيس الجامعة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية والعناية بجودة التشطيبات لتوفير مستوى لائق من الخدمات المقدمة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة، المجمع الجديد للجامعة بالخمسائة فدان وزار مبانى ومدرجات كليتى الطب البيطرى والصيدلة لبيان مدى الجاهزية لاستقبال الطلاب كما قام بتفقد المكان الجديد لمصلى الطلاب ووجه بسرعة الانتهاء منه بصورة تليق بالجامعة وطلابها.

 

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (2)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات 

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (3)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات 

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (4)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات 

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (5)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات
جولة رئيس جامعة مدينة السادات (2)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات (2)

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (3)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات (3)

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (4)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات (4)

 

جولة رئيس جامعة مدينة السادات (5)
جولة رئيس جامعة مدينة السادات (5)

 


جامعة مدينة السادات

تجديد المدن الجامعية

المنوفية

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة