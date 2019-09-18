صور.. تجديد عمارات إسكان طلاب جامعة السادات وصيانة مدينة الفردوس للطالبات

المنوفية – محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد محمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة والتجديد التى تجرى حاليا على قدم وساق بالمدن الجامعية لتجديد عدد 5 عمارات للإسكان الطلابى تجديدًا شاملًا، وصيانة مدينة الفردوس للطالبات استعدادًا للعام الجامعى الجديد.



جولة رئيس جامعة مدينة السادات

ورافق رئيس الجامعة، الأستاذ حمدى البهجى أمين عام الجامعة والمهندس السيد حمّاد مدير الإدارة الهندسية، حيث وجه رئيس الجامعة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية والعناية بجودة التشطيبات لتوفير مستوى لائق من الخدمات المقدمة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة، المجمع الجديد للجامعة بالخمسائة فدان وزار مبانى ومدرجات كليتى الطب البيطرى والصيدلة لبيان مدى الجاهزية لاستقبال الطلاب كما قام بتفقد المكان الجديد لمصلى الطلاب ووجه بسرعة الانتهاء منه بصورة تليق بالجامعة وطلابها.



جولة رئيس جامعة مدينة السادات



جولة رئيس جامعة مدينة السادات



جولة رئيس جامعة مدينة السادات



جولة رئيس جامعة مدينة السادات



جولة رئيس جامعة مدينة السادات (2)



جولة رئيس جامعة مدينة السادات (3)



جولة رئيس جامعة مدينة السادات (4)