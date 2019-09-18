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صور.. انضمام المايسترو ناير ناجى لقيادة أوركسترا مكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:47 م
صور.. انضمام المايسترو ناير ناجى لقيادة أوركسترا مكتبة الإسكندرية انضمام المايسترو ناير ناجى لقيادة أوركسترا مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن المايسترو راجح داود، مستشار الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية لشئون الفنون، تولى المايسترو ناير ناجى منصب مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونى.

وأكد "راجح"، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمكتبة الإسكندرية، أن الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية قد أصدر توجيهات بالاهتمام بالأنشطة الفنية بالمكتبة.

من جانبه أعرب المايسترو ناير ناجى عن سعادته بالمنصب الجديد مؤكدا ان وجود اوركسترا سيمفونى دائم بالاسكندرية يعد إنجازا كبيرا بعد ما تعانى منه الفنون من المركزية بالقاهرة.

وقال المايسترو ناير ناجى إن دور الأوكسترا فى مصر كهيئة تقدم الفنون الرفيعة يختلف عن دول أوروبا وأمريكا، فدوره ليس فقط تقديم الموسيقى الكلاسيكية بل له دور تنموى كبير، مشيرا إلى أن استراتيجية تقديم العروض فى الفترة القادمة سوف تشهد تغييرا كبيرا يواكب هذا الدور فى مكتبة الإسكندرية.

وأضاف المايسترو ناير ناجى، أن الدور القادم يتضمن انتقاء نوع الحفلات والموسيقى المقدمة بما يتناسب بالمجتمع المصرى من الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الشعوب أو أنواع أخرى للشباب مثل البوب موسيك بالإضافة إلى حفلات لأعمال مؤلفين مصريين، لافتا إلى أن الموسم القادم سوف يتضمن 24 حفلة تقدمها مكتبة الإسكندرية، مؤكدا على الدور الكبير الذى يلعبه أوركسترا الشباب فى الموسم الفنى القادم.

وقال شادى عبد السلام عضو بالأوكسترا ومدرب به، إن الإسكندرية تفتقر إلى مراكز تدريب فى الموسيقى ولذلك تسعى مكتبة الإسكندرية لسد النقص والقيام بهذا الدور.

 

المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية (1)
المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية 

 

المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية (2)
المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية 

 

المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية (3)
المؤتمر الصحفى بمكتبة الإسكندرية 

 


الاسكندريه

مكتبة الاسكندرية

مركز الفنون

اوركسترا مكتبة الاسكندرية

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