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صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:41 م
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الادارة العامة للمرور،برئاسة اللواء علاء متولى مدير االمرور، خطة محكمة استعداد الإدارة لاستقبال المدارس، فى  إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعداد لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة. 
 
وقامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات اثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.
 
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ادارة المرور

خطة مرورية

المدارس

الجامعات

اليوم السابع بلس

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