صور .. العالم هذا المساء.. السعودية تكشف أدلة تورط ايران فى الهجوم على "أرامكو".. مظاهرات فى الإكوادور بسبب قوانين الإجهاض.. وزيارة رئيس الوزراء البريطانى لمستشفى جامعة ويسبس فى لندن

وكالات

قام رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مستشفى "ويبس كروس" الجامعى ، وعرض الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالك بقايا الصواريخ التي تقول الحكومة السعودية إنها استخدمت لمهاجمة منشأة نفط أرامكو، ومظاهرات فى الإكوادور بسبب قوانين الإجهاض









زيارة رئيس الوزراء البريطانى لمستشفى جامعة ويسبس فى لندن

قام رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مستشفى "ويبس كروس" الجامعى، فى العاصمة لندن، وذلك بالتزامن مع احتدام المناقشات فى البرلمان الأوروبى حول مصير "بريكست"

السعودية تكشف ادلة تورط ايران فى الهجوم على "أرامكو"

عرض الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالك بقايا الصواريخ التي تقول الحكومة السعودية إنها استخدمت لمهاجمة منشأة نفط أرامكو خلال مؤتمر صحفي بالرياض.





بقايا الصواريخ





عرض الاسلحة





المالكى يستعرض الاسلحة

مظاهرات فى الإكوادور بسبب قوانين الإجهاض

شهد مقر البرلمان فى عاصمة الإكوادور كيتو، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة، وذلك للمطالبة بعدم تشريع قوانين لمنع الإجهاض، فى الوقت الذى نظم فيه أخرون من مناهضى الإجهاض، مسيرات مماثلة.

كانت الإكوادور قد شهدت حالة من الجدل حول عدة قوانين بصدد التمرير من قبل البرلمان، وأهمها تجريم الإجهاض، واستخدام الماريجوانا وعمليات تغيير الجنس.



إحدى المتظاهرات بالإكوادور



أكفان رمزية وضعها معارضى الإجهاض