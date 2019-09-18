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صور.. السيطرة على 72 ألف حريق بغابات الأمازون فى البرازيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 ص
صور.. السيطرة على 72 ألف حريق بغابات الأمازون فى البرازيل غابات الأمازون
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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باتت جهود مكافحة الحرائق فى غابات الأمازون، فى مراحلها الأخيرة، كما أعلنت البرازيل إخماد جميع الحرائق التى كانت مندلعة فى غابات الأمازون، وانحسرت الحرائق بشكل كبير منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو قوات الجيش للمساعدة فى إخماد الحرائق .

وأعلن المعهد الوطنى لبحوث الفضاء فى البرازيل، أن النيران اندلعت فى ما يزيد على 72 ألف حريق فى غابات الأمازون المطيرة هذا العام - وهو عدد قياسى للحرائق فى الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضى التى بلغت 40 ألف حريق.

انحسار الحرائق
انحسار الحرائق

 

انحسار كبير فى الحرائق
انحسار كبير فى الحرائق

 

تحول الأراضى الزراعية إلى صحراء
تحول الأراضى الزراعية إلى صحراء

 

تدمير النيران أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية
تدمير النيران أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية

 

تدمير مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية
تدمير مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية

 

دمار الأرض الزراعية
دمار الأرض الزراعية

 

دمار الحرائق
دمار الحرائق

 

مساحات زراعية مدمرة
مساحات زراعية مدمرة

 


غابات الأمازون

حرائق الأمازون

البرازيل

جايير بولسونارو

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