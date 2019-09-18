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صور.. "أليانز" تطلق مبادرة "أنا هتعلم" للدمج الاجتماعى للأطفال بالتعاون مع "يونيسف"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:38 م
صور.. "أليانز" تطلق مبادرة "أنا هتعلم" للدمج الاجتماعى للأطفال بالتعاون مع "يونيسف"
كتب على عبد الرحمن تصوير خالد كامل

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احتفلت اليوم شركة أليانز في مصر بإطلاق الحملة الخاصة بمبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدمج الاجتماعى وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرماناً وأسرهم فى مصر، تتماشيًا مع خطى الدولة لتعزيز المنظومة التعليمية، حيث إن عام 2019 هو عام التعليم.
 
ورصدت شركة أليانز في مصر مبلغاً إجمالياً قدره 6 ملايين و500 ألف جنيه مصرى، يتم إنفاقه على مدار ثلاث سنوات، ويمول بشكل جزئى من خلال أرباح مبيعات كل وثيقة تأمين على الحياة أو السيارات التى تصدرها الشركة بداية من توقيع الاتفاقية مع منظمة اليونيسف فى مارس الماضى.
 
وقال أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة أليانز في مصر، "إن هذه الشراكة تعد استثماراً في المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادى، فشركة أليانز تعى أهمية دورها فى تنمية المجتمعات، لذلك تهدف الشركة إلى دعم مبادرات متنوعة في مجال الخدمات الصحية، وتعزيز منظومة التعليم، وتحقيق الدمج الاجتماعي من أجل مستقبل أفضل لكافة فئات المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه باستغلال كوننا من أكبر مقدمي الخدمات المالية في العالم، حيث يعتمد حوالي 92 مليون عميل في أكثر من 70 سوقًا على وثائق التأمين التي نقدمها لتمويل احتياجاتهم المادية.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة أليانز في مصر، إن الشراكة مع اليونيسف فى مبادرة "أنا هتعلم"، تعد استثماراً فى المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فشركة أليانز تعي أهمية دورها في تنمية المجتمعات".
 
 
وأكد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أليانز فى مصر، أن الحملة الدعائية للمبادرة والتى انطلقت بداية من شهر سبتمبر لزيادة الوعى لدى المجتمع، ودعوة للأطراف الأخرى للتفكير فى كيفية المشاركة فى إيجاد حلول لهذه المشكلات المجتمعية.
 
 
فيما قال برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر: "إن تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، من أجل العمل على الوفاء بما فيه صالح الأطفال هو من صميم عمل يونيسف، إذ تقع علينا جميعاً مسئولية مشتركة لضمان أن يعيش كل طفل حياة صحية وآمنة". وأضاف برونو: "إن منظمة يونيسف تسعى لتحقيق تلك الأهداف في مصر، حيث يعاني نسبة 9% من الأطفال في عمر5-17 عامًا من عمالة الأطفال فى المناطق الريفية، وترتفع هذه النسبة إلى 18٪ بين الفئات الأكثر فقرا. بالإضافة إلى ذلك تظهر البيانات أن 17 من النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة تزوجن قبل بلوغ  18 عاما، ولذلك فإن الدعم المرتقب من أليانز في مصر يمثل إسهاماً هاماً في عملنا المشترك."
 
وأطلقت شركة أليانز المرحلة الأولى من البرنامج، التي تركز على المسئولية المشتركة في توفير فرص أفضل لكل طفل، مع التركيز على أحقية كل طفل في فرصة للتعليم، كما سيساعد التمويل الذي ستقدمه شركة أليانز ليونيسف في دعم العمل الذي تقوده الحكومة من أجل توفير سياسات متكاملة وعاجلة معنية بالتصدي لقضايا فقر الأطفال. لاسيما، تحسين الدمج الاجتماعي، مع التركيز على الأطفال الأكثر حرماناً، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والقدرة على تحمل نفقاتها، وذلك من خلال إجراء البحوث اللازمة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
 
الجدير بالذكر أن مصر قد أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بتحقيق رفاهية الأطفال ونمائهم على مدار الخمس عشرة سنة الماضية. غير أنه لا تزال تواجه الدولة العديد من التحديات في توفير فرصة عادلة لكل طفل في الحياة، والنماء، وتحقيق كامل إمكانياته. فوفقاً لبحوث يونيسف، يعاني ما يقرب من عشرة ملايين طفل في مصر من الفقر متعدد الأبعاد، ويقاس فقر الأطفال بثمانية أبعاد، هي: الحصول على المياه النظيفة، والوصول إلى الصرف الصحي، والوصول إلى المعلومات، وظروف السكن، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية.
 
وشركة أليانز هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، ومع ما يزيد عن ستة وثمانين مليون عميل في أكثر من سبعين دولة، أصبحت الشركة واحدة من أقوى المجموعات المالية في العالم. ولشركة أليانز مصر، والتي تضم شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين، سجل حافل وطويل بالنجاحات في سوق التأمين المصري، حيث تقدم خدمات تأمينية شاملة ومتكاملة للشركات والأفراد، والذين يحتاجون إلى أفضل معرفة وخبرة للسوق المحلي تكون قائمة على الخبرة الدولية الواسعة.
 
وتعمل يونيسف في أشد المناطق قسوة وصعوبة، لكي تصل إلى الأطفال الأكثر حرماناً في جميع أنحاء العالم. عبر ما يربو على مائة وتسعين دولة وإقليم، نعمل من أجل كل طفل في أي مكان، ومن أجل بناء عالم أفضل للجميع.
 
مؤتمر حملة أنا هتعلم (1)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (2)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (3)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (4)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (5)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (6)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (7)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (8)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (9)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (10)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (11)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (12)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (13)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (14)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (15)
 
 
 
مؤتمر حملة أنا هتعلم (16)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (17)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (18)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (19)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (20)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (21)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (22)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (23)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (24)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (25)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (26)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (27)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (28)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (29)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (30)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (31)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (32)

 


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